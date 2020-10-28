وزارة الصحة : وصول شحنات من ادوية علاج السرطان ومستلزمات غسيل الكلى

المستقلة / – تسلمت وزارة الصحة والبيئة عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية شحنات جديدة من ادوية علاج السرطان ومستلزمات غسيل الكلى سبق ان تعاقدت عليها مع شركات عالمية.

واوضح مصدر اعلامي في شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة ان «الشركة تسلمت مؤخرا عبر مطار بغداد الدولي ادوية منقذة للحياة لعلاج عدد من الأمراض السرطانية كمادة ( keytruda ) التي تستعمل لعلاج سرطان الرئة، فضلا عن وصول عقار (Epirubicin hcl inj) المستعمل لعلاج سرطان الثدي”.

واضاف ان “الشركة تسلمت ايضا أدوية أخرى متنوعة منها دواء (cytotec) المستعمل للعلاج اثناء الحمل، اضافة إلى عقار (avonex interferon) لعلاج حالات التصلب المتعدد وعقار (nexavar) الذي يستخدم لعلاج سرطان الخلايا الكُلْوية، الى جانب وصول (كتات) مختبرية”.

واكد ان “جميع تلك الادوية تم التعاقد عليها مع شركات عالمية، وقد انجزت الشركة جميع الاجراءات الجمركية المتعلقة بعقود هذه المواد من قبل قسم الاخراج الجمركي بعد وصولها عبر المنافذ الحدودية”.

ولفت الى “وصول تسعة شاحنات عبر منفذ ابراهيم الخليل محملة بمحاليل ديلزةً (غسل الكلى) من مناشئ تايلندية وأسبانية والمانية، الى جانب مستلزمات ديلزة من انتاج شركة (گامبرو) السويدية.

جدير بالذكر ان عقود غسيل الكلى مدرجة ضمن مشاريع شراء الخدمة لضمان حصول مرضى العجز الكلوي على غسلات بشكل منتظم، مع استيراد موادها من مناشئ عالمية رصينة.وبين ان الشركة وفرت ايضا بجهود حثيثة سيتات فصل خلايا الدم عبر مطار بغداد الدولي التي تستعمل لتأمين البلازما لمصابي كورونا، حيث تم تذليل العقبات الفنية التي رافقت تنظيم الإحالة الخاصة بالمادة من انتاج شركة (OMA) العالمية وتم تخليصها وتفريغها في مخازن توزيع الأدوية.

ومن المؤمل توزيعها الى مصارف الدم الرئيسة في بغداد والمحافظات خلال الايام المقبلة، حيث سيكون للكميات الواصلة تأثير كبير بتمكين مصارف الدم القيام بواجباتها بتغطية الحاجة الآنية والملحة لها ولجميع العمليات الخاصة بفصل خلايا الدم للحد من الجائحة من خلال تأمين البلازما ومكونات الدم الأخرى للمرضى.