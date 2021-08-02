وزارة الصحة توفر دفعات جديدة من لقاحي فايزر واسترازنيكا بين منافذ التطعيم

وزارة الصحة توفر دفعات جديدة من لقاحي فايزر واسترازنيكا بين منافذ التطعيم

المستقلة /- وزعت وزارة الصحة والبيئة دفعات جديدة من لقاحي فايزر واسترازنيكا بين منافذ التطعيم المنتشرة في بغداد والمحافظات بعد وصول دفعات كبيرة منها، وذلك لاستيعاب الزخم الكبير للراغبين بالتلقيح.

في غضون ذلك، نفت الوزارة الشائعات المتعلقة بشأن تأثير اللقاحات في التخدير الموضعي المستخدم في علاجات طب الاسنان”.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح حسن في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة تسلمت اكبر دفعة من لقاح فايزر منذ بداية توريده بواقع 571 ألف جرعة، سيتم توزيعها بين دوائر الصحة في بغداد والمحافظات”.

واشارت الى “وصول دفعة جديدة من لقاح استرازنيكا اواخر الاسبوع الماضي”، مؤكدة “توجه الوزارة لتجهيز كميات كبيرة من اللقاحات وتوسيع المنافذ التلقيحية لاستيعاب زخم الراغبين بالتطعيم”.

وتشهد منافذ التلقيح حاليا زخما كبيرا للمراجعين لاسيما بعد الموجة الاخيرة لكورونا وما سببته من زيادة عدد الاصابات والوفيات بسبب شدتها وسرعة انتشارها.

داعية “المواطنين الى الاسراع بتلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية”.

ولفتت حسن الى “استمرار الشائعات المتعلقة باللقاحات، كان اخرها وجود تاثير صحي بين اخذ اللقاح والتخدير الموضعي المستخدم في علاجات طب الاسنان، وهذا الامر غير صحيح ولم يثبت علميا”.

وذكرت حسن ان “النظام الصحي يشهد ضغوطات كبيرة باعداد الاصابات والحالات الحرجة التي وصلت اعدادها الى ما يقارب 5 آلاف حالة من الفئات الشابة والاعمار الصغيرة التي تحتاج الى الانعاش التنفسي والاوكسجين، مع تسجيل اصابات لاعمار 6 أشهر فما دون”.

وحذرت من “تعرض البلاد لموجة وبائية رابعة وخامسة اشد فتكا وسرعة بالانتشار، كما يشهدها حاليا عدد من دول العالم، نتيجة التحورات والتغيرات بالخارطة الجينية للفيروس”.

وكان مدير الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية علي حسن البلداوي، اكد المباشرة بتوزيع “استرازنيكا” بين منافذ التلقيح في محافظات البلاد كافة، بينما سيجري ايضا توزيع الشحنة الجديدة من “فايزر”.