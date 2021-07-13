وزارة الصحة تنفي اجبار الموظفين على تلقي اللقاح

المستقلة/- نفتْ وزارة الصحة اتخاذ اي قرار يتيح لها اجبار الموظفين على تلقي اللقاح او محاسبتهم في حال امتناعهم عن التطعيم، لكنها اشترطت جلبهم فحص pcr اسبوعيا لدعم الخطوات المتخذة لمواجهة الوباء.

وفي السياق ذاته، تواصل الادارات المحلية في المحافظات والجهات الصحية اتخاذ الاجراءات الكفيلة باحتواء الموجة الثالثة لكورونا وزيادة اعداد الملقحين.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الوزارة لم تتخذ قرارا بإجبار الموظفين على تلقي اللقاح او محاسبتهم في حال امتناعهم، لانه لا يوجد أساس قانوني ينص على ذلك، لكنها طلبت منهم جلب بطاقة فحص pcr أسبوعيا أو كارت التلقيح”.

واضاف ان “الموجة الثالثة لكورونا خطيرة ولم تشهدها البلاد منذ دخول الوباء عام 2020″، مشيرا الى ان “الدوائر الصحية لا تمتلك الامكانيات حتى الان لتشخيص الحالات بالاصابة بسلالة محددة، لمعرفة مدى انتشارها وشدتها”.

ولفت الحجامي الى ان “بعض الاشخاص بحاجة الى مسحات قبل اخذ اللقاح لوجود اعراض مماثلة لكورونا وهذا اجراء وقائي طبيعي، اذ تقوم الملاكات الصحية باخذ معلومات عن المواطنين وفحصهم من قبل الطبيب المختص وقياس الضغط ومتابعة حالتهم الصحية”.

وتابع ان “الوزارة قررت مؤخرا تحديد الفئات المستثناة من التلقيح، منها النساء الحوامل ومن هم دون سن الـ 18 عاما، والذين يعانون من حساسية اللقاح”.

وفي بابل، افاد مدير قسم علاقات وإعلام قيادة شرطة المحافظة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني لـ”الصباح” بان “حملة تلقيح واسعة انطلقت لقوى الامن الداخلي”، مبينا ان “المنفذ التلقيحي بمركز الشهيد هشام مجيد الجنابي شهد توافد العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر في مستشفى الحلة التعليمي”.

من جانبه، حذر مدير مستشفى القاسم العام بمحافظة بابل الدكتور باسم شنين الجنابي خلال تصريحه لـ” الصباح” من ارتفاع اعداد الاصابات في ظل الموجة الثالثة للوباء.

كما دعا مدير دائرة صحة ميسان علي محمود العلاق جميع المواطنين الميسانيين الى عدم التهاون بالاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وقال لـ”الصباح”، “هناك شبه انعدام لارتداء الكمامة وأن التجمعات والمناسبات الاجتماعية تجري باستمرار وبدون أدنى اكتراث للشروط الصحية التي باتت معلومة لدى الجميع”.

وفي كربلاء، قال المحافظ المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ”الصباح”: ان “خلية الازمة في المحافظة عقدت اجتماعات لمناقشة الخطوات المتخدة لمواجهة الوباء والوضع العام في المستشفيات ومدى استيعابها للحالات الموجودة حاليا والخطط الكفيلة لاستيعاب اعداد اخرى في حال ازدياد الاصابات فوق المستوى الاعتيادي”.

واعلن الخطابي “تخصيص 100 مليون دينار لدائرة صحة كربلاء ومدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية لشراء الادوية الخاصة بعلاج كورونا ومستلزمات الفحوصات المختبرية والطبية”.

وفي ذي قار افاد الناطق باسم دائرة الصحة عمار الزاملي لـ”الصباح”، بأن المحافظة شهدت أعلى نسبة تطعيم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إذ تلقى نحو ثلاثة الاف شخص مختلف أنواع التطعيمات”، مبينا أن “الاقبال على تلقي اللقاح دفع دائرة صحة ذي قار إلى فتح منافذ جديدة لتلقي اللقاح في عموم المحافظة”.

اما في الديوانية، فانطلقت حملة موسعة بمشاركة مكتب حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ودائرة الصحة تهدف لزيادة اعداد الملقحين.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في الديوانية محمد البديري لـ” الصباح”: ان “الحملة اطلق عليها (فزعة ضد كورونا)، حيث ركز القائمون عليها على المناطق ذات الكثافة السكانية لحثهم الاهالي على اخذ اللقاح”.

وفي سياق متصل، قال مدير دائرة صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي لـ”الصباح”: ان “منافذ التطعيم شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة الاقبال على اللقاحات خاصة من كبار السن”.

واكد “توفر كميات كبيرة من لقاح فايزر بعد تسلم الدائرة كميات منه خلال الايام الماضية، فضلا عن اللقاح الصيني”.