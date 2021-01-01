وزارة الصحة تكشف للمستقلة احصائية الاصابات بالالعاب النارية ليلة رأس السنة 

المستقلة /سرى جياد/اعلنت وزارة الصحة عن حصيلة الاصابات جراء اطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفال ليلة رأس السنة الميلادية

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة للمستقلة لحد الان في جولتنا على مستشفيات بغداد مالايقل عن 25اصابة نتيجة الألعاب النارية و7اصابات عن اطلاقات عشوائية.

واوضح البدر ان الاصابات منها في منطقة العين، كما تم رصده في مستشفى ابن الهيثم وغيرها ،وأصابات مختلفة الشدة من حرق وبتر او اصابات بالاطراف ،واكثر لمصابين هم من الشباب والاطفال وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد .

واضاف انه من الممكن ان تتغير الإحصائيات تباعا بالتواصل من خلال مركز عمليات طب الطوارئ مع دائرة صحة بغداد والمحافظات.