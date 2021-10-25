وزارة الصحة تحذر من قدوم الموجة الرابعة من سلالات كورونا

المستقلة/- أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، بياناً أعربت فيه عن مخاوفها من سلالات كورونا المتحورة حول العالم، وما تسببه الموجة الرابعة من أرقام قياسية في عدد الإصابات لبعض الدول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “وزارة الصحة تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي حيث شهدت دول عدة في الايام المنصرمة ارتفاعا غير مسبوق بعدد الإصابات والوفيات بالرغم من بلوغ تلك الدول مستويات عالية لنسب تلقيح مجتمعاتها”.

وارتفع عدد الإصابات في بريطانيا وروسيا بشكل متسارع مع زيادة بالوفيات أيضا، بالتزامن مع وجود دلائل لظهور تحورات جديدة بفيروس كوفيد 19، الأمر الذي يهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة الى بقية دول العالم.

وعن هذه السلالات، أكدت وزارة الصحة العراقية، في بيانها، عدم استبعاد حدوث موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية في الفيروس، إضافة إلى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وكثرة التجمعات البشرية بأنواعها شتى، إضافة إلى عدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين”، مؤكدة أن “كل ذلك ينبئ بحدوث ارتفاع بالإصابات والتي قد تكون قاسية وتهدد النظام الصحي”.

وجددت الوزارة تأكيدها أن “السبيل الوحيد لدرء خطر الموجات الوبائية المتوقعة هو تحقيق النسبة العالية من تلقيح المجتمع، وللاسف لحد الان لم نبلغ النسبة المطلوبة التي تدفع خطر التدهور الوبائي المتوقع”.