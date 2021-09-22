وزارة الصحة تجهز كربلاء حصص تعزيزية من الادوية لزيارة الاربعينية

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن “وزارة الصحة قامت بتجهيز الدائرة بحصص تعزيزية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتنوعة والمضادات الحيوية خارج حصتها الشهرية لإسنادها خلال زيارة الاربعينية .

وقال مدير عام الصحة صباح الموسوي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن ” دائرة العمليات الطبية وطب الطوارئ , قاما بتعزيز دائرتنا بفرق طبية من مختلف الاختصاصات ، و( 45 ) عجلة إسعاف ، فضلا عن ” استدعاء فريق لمعالجة السموم  “.

وأضاف إن “دائرتي  الصحة في محافظتي بابل والنجف قامتا بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين”.

وكشف الموسوي إن “مدن الزائرين التابعة للعتبتين المقدستين في المحاور الثلاثة الخارجية للمدينة ستكون من مسؤولية الدوائر الصحية في محافظات ( بغداد / الرصافة ، الديوانية ، المثنى ، البصرة )، وتعمل كمراكز طوارئ ، وتم تأمين ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية ، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل تلك الدوائر”.

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