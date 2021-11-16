وزارة الصحة تؤكد تسجيلها إصابات حرجة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابات حرجة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير تعزيز الصحة، في وزارة الصحة والبيئة، هيثم العبيدي، للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “اليومين الاخيرين شهدا ظهور حالات حرجة لغير الملقحين وهذا مؤشر خطير، قد ندخل من خلاله الموجة الرابعة للوباء مع حلول موسم البرد الذي تكثر فيه الالتهابات التنفسية بانواعها ومنها الفيروسية وكورونا”.

ودعا إلى “وجوب توخي الحذر بتلقي اللقاح او الالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة خشية ارتفاع اعداد الاصابات”.