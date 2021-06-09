وزارة الشباب تطلق مبلغ 500 مليون دينار لتأهيل مسبح كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبلغ 500 مليون دينار لاستئناف العمل وتأهيل مسبح كربلاء الاولمبي .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء، إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اطلق مبلغ قدره ٥٠٠ مليون دينار ، بعد مطالبة الحكومة المحلية لغرض استئناف العمل في مسبح كربلاء الأولمبي “.

وأوضح إن “مشروع مسبح كربلاء الأولمبي يعد من المشاريع الوزارية المتلكئة والمندثرة منذ ٢٠٠٨ “.