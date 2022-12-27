وزارة الزراعة تكشف عن ارتفاع كميات انتاج الحبوب والخدمات المقدمة للفلاحين

المستقلة/- كشفت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة /قسم المتابعة، عن ارتفاع أنتاج الحبوب ومستوى الخدمات المقدمة للفلاحين والمساحات المزروعة.

وذكرت في بيان : بلغت المساحات المزروعة لمحصول الحنطة (٥٥٧٧١١٥) دونما. والمساحات المزروعة بمحصول الشعير (٥٧٤٣٥٦)دونم.

واضافت : اجمالي تجهيز بذور الحنطة من الشركات بلغ(٢٤٢٠٧٣) طن منها الشركة العراقية (٤٤٩٣٤) طنا وشركة مابين النهرين بلغ(١٩٥٠٦٧) طنا ومركز تكنلوجيا البذور بلغ(٢٠٧٢)طنا.

وتابعت : بلغت المساحة التي تم جنيها من محصول الذرة الصفراء (٢٥٨٠٠٣) دونما ولكميات المستلمة من الذرة الصفراء من قبل الشركات بلغت (١٦١٨٦٠)طنا من ضمنها شركة مابين النهرين للبذور (١٣٣٦٧٠) طنا والشركة العراقية لانتاج البذور بلغ(٢٨١٩٠)طنا والمجهز للمربين بلغ(٢٨٩٩٦) طنا منها شركة مابين النهرين (٢٨١٩٠)طنا والعراقية (٨٠٠) طن.

واشارت الى ان المساحات المحصودة لمحصول الشلب بلغت (٨٦٨٠)دونما.

وبلغت كميات سماد الداب المجهز (٥٢٢٥٦)طناَ من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فيما بلغ تجهيز سماد اليوريا (٢٦٨٦٩)طناََ.

وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال الزراعية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مع العمل على توفير الدعم للفلاحين، ورفع مستويات الإنتاج سيما ما شهده القطاع الزراعي في الفترة الأخيرة من صرف للمستحقات المالية والتخفيف عن كاهل الفلاحين فيما يتعلق بالبذور والاسمدة والمرشات والمبيدات.

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