وزارة الزراعة تقرر تخفيض أسعار بذور الحنطة بنسبة 70%

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي ، اليوم السبت ، إن “وزارة الزراعة والمجلس الوطني للبذور قررا تخفيض أسعار بذور الحنطة التي تمنح للفلاحين لتنفيذ الخطة الشتوية لعام 2022 ـــ 2023 وبنسبة دعم وصلت الى (70%) .

وقال الجنابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” التخفيض شمل الرتب الأساس بسعر 440 الف دينار ، والمسجل بسعر 410 الف دينار والمصدق بسعر 365 الف دينار “.

وأضاف إن “قرار التخفيض جاء بأثر رجعي ويهدف الى دعم الفلاحين والمزارعين “.

يذكر ان وزارة الزراعة سعرت اسعار الرتب العليا في وقت سابق وكان سعر الاساس (730) الف والمسجل (980) الف دينار ، كذلك المصدق (605) الف دينار” .