وزارة الدفاع العراقية تدعو “ذوي الشهداء” بمراجعتها لهذا السبب

المستقلة / -دعت وزارة الدفاع العراقية، ’ذوي الشهداء’ مراجعة دوائرها المعنية للتسجيل على شقق سكنية تمنح للشريحة المذكورة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة تدعو ذوي الشهداء الراغبين بالحصول على شقة سكنية في مجمع الصدر السكني – محافظة ذي قار، مراجعة مديرية الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين الكائنة في باب المعظم ( وزارة الدفاع القديمة) لغرض التسجيل لاجراء قرعة للمتقدمين خلال موعد اقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان”.

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