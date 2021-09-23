وزارة الداخلية تعزز قوات ساندة لتأمين زيارة الاربعينية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني ، اليوم الخميس ، إن “وزارة الداخلية عززت قوات ساندة ومفارز اختصاصية من المتفجرات للمشاركة في تأمين حماية زيارة الاربعينية .

وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القوات الساندة من وزارة الداخلية تسلمت مهامها الامنية في محاور كربلاء الثلاث “.

وأضاف إن ” الخطة الامنية الخاصة لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام دخلت حيز التنفيذ في المحافظة لتوافد دخول الحشود المليونية الى كربلاء المقدسة “.

من جانبه أشرف ، محافظ كربلاء نصيف الخطابي بشكل ميداني على تنفيذ وانسيابية تطبيق خطط زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) تفقدنا ” القوات الموزعة في مختلف المناطق والتي تسلمت مهامها الأمنية ضمن الخطة الخاصة لزيارة الاربعينية ” ،

وأضاف “أكدنا على بذل اقصى الجهود من اجل انجاح خطط الزيارة المباركة والتي تصب في خدمة الزائرين “.