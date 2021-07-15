وزارة الثقافة : تقديم قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب لمناقشته

المستقلة/ -أكدت وزارة الثقافة، رفع قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب لمناقشته فيما حددت أسباب تأخر التصويت عليه.

وقال وكيل الوزارة عماد جاسم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الخميس، إن”وزارة الثقافة اعدت لجنة يشرف عليها الوزير بشكل مباشر لحسم قانون العطل الرسمية، وعقدت اجتماعات عدة مع لجنة الثقافة البرلمانية بهذا الصدد”، مبيناً أن “القانون رفع الى مجلس النواب لغرض مناقشته”.

وأضاف أن “وزارة الثقافة اهتمت بالقانون كونه ملفاً ثقافياً يخص الآليات الثقافية بما تحمله الوزارة من خصوصية في التعامل مع هذا القانون بعيداً عن السياسة”، مشيراً الى أن “لدى الوزارة ملاحظات عن القانون وحاولت أن تكون هناك مشاركة في الرأي الثقافي بخصوص بنوده”.

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