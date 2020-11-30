وزارة التعليم تعلن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

المستقلة /-وجهت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والتطبيقي والسريري

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعدادا لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 في السادس من كانون الأول المقبل”.

وحث عبد الصاحب بحسب البيان، على إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي والعملي والسريري بما لا يتجاوز اليومين أسبوعيا مع إمكانية استغلال يوم السبت.

وشدد، على تسهيل اجراءات استضافة الطلبة في الجانب العملي والتطبيقي في جامعات محافظاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاقتصادية وتذليل العقبات والإفادة من الأبنية والقاعات والمختبرات التي توفر مناخا ناجحا لبرامج التعليم المدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي