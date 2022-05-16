وزارة التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة بسبب العاصفة الترابية الشديدة

المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم، يوم الاثنين تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة، التي تسببت أيضاً بتأجيل امتحانات وزارة التربية وتعطيل الدوام في بغداد وبابل.

وذكرت الوزارة في بيان، “نظرا لسوء الأحوال الجوية الطارئة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا الى ما بعد اليوم الأخير من جداول التوقيتات المعلنة”.

وأضاف “بخصوص الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا فقد تقرر تأجيل امتحان المجموعة الطبية والهندسية الى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من آيار الحالي”.

ودعت الجامعات كافة الى ترتيب جداول الاختبارات في ضوء هذه المتغيرات وإعلان ذلك رسميا في مواقعها وقنواتها وصفحاتها الرسمية وتكييف أوضاع بعض الحالات المرضية للمنتسبين على وفق السياقات القانونية.

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