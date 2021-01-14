وزارة التعليم تتطلق استمارة التقديم للقبول المركزي لطلبة الدور الثالث

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمارة التقديم الى القبول المركزي لطلبة الدور الثالث الناجحين من الدراسة الإعدادية من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “استمارة التقديم الإلكتروني عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) تتطلب تسجيل عشرة خيارات من الطالب المتقدم وتستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/1/19″.

وأضاف، أن “الموافقة حصلت أيضا على شمول طلبة الدورين الأول والثاني ممن لم يقدموا في وقت سابق أو لم يظهر لهم قبول بالتقديم الى استمارة القبول المركزي الحالية للعام الدراسي 2021/2020”.

يشار الى أن إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية تشير الى أن أعدادهم بلغت سبعة وثلاثين ألفا ومئتين وواحدا وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

ليست كورونا..نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

اخر الاخبار

Haval الصينية تطرح نسخ جديدة معدلة من سيارات H9 لمنافسة تويوتا

اخبار العراق

تعرف على موعد مباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية

اخبار العراق

الشمري : القضاء على الفساد والمفسدين هدف لكل الشرفاء والوطنيين

اخبار العراق

العطافي : العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه

اخبار العراق

الصحة : تعيين قاضٍ خفر لمتابعة حالات الاعتداءات على الملاكات الطبية

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار

اخبار العراق

وزارة التعليم تتطلق استمارة التقديم للقبول المركزي لطلبة الدور الثالث

اخبار العراق

التربية : افتتاح مدرستين نموذجيتين ضمن حيي الغزالية والجامعة خلال ستة اشهر

اخبار العراق

الهجرة تدعو العائدين من المخيمات الاسراع لاستلام منحة العودة

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يدعم جهود الكاظمي لانهاء ملف الدرجات الخاصة

اخبار العراق

مصدر : هناك رغبة لدى كتل عدة لتأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية العام

اخبار العراق

القضاء : مستويات الطلاق اصحبت عالية وغير مسبوقة

اخبار العراق

برنامج الاغذية : 3 ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الخميس

رياضية

فريق درجة ثانية يحرم بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا