وزارة التعليم تتطلق استمارة التقديم للقبول المركزي لطلبة الدور الثالث

المستقلة /- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمارة التقديم الى القبول المركزي لطلبة الدور الثالث الناجحين من الدراسة الإعدادية من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “استمارة التقديم الإلكتروني عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) تتطلب تسجيل عشرة خيارات من الطالب المتقدم وتستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/1/19″.

وأضاف، أن “الموافقة حصلت أيضا على شمول طلبة الدورين الأول والثاني ممن لم يقدموا في وقت سابق أو لم يظهر لهم قبول بالتقديم الى استمارة القبول المركزي الحالية للعام الدراسي 2021/2020”.

يشار الى أن إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية تشير الى أن أعدادهم بلغت سبعة وثلاثين ألفا ومئتين وواحدا وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي.