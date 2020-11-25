وزارة التعليم العالي تعلن خبر مفرح لمواليد 1995

المستقلة /- اعلنت وزارة التعليم، الاربعاء، عن شمول الطلبة من مواليد 1995 فما دون بالتقديم الى القبول المركزي للجامعات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على شمول الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2019/2020 من مواليد 1995 فما دون بالتقديم الى استمارة القبول المركزي”.

وتستعد الجامعات العراقية لقبول خريجي الدراسة الاعدادية للفرعين العلمي والادبي للعام الدراسي 2020 – 2021، وذلك عبر استمارة التقديم المركزية للجامعات العراقية.

وكانت نتائج الدراسة الاعدادية قد شهدت ارتفاع معدلات الطلبة مقارنة بالسنوات السابقة، اذ كشفت احصائيات لوسائل الاعلام عن حصول اكثر من 6000 طالب على معدل يزيد عن 98، وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ نتائج الدراسة الاعدادية.