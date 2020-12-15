وزارة التربية : مشروع لربط الصفوف في البلاد بالمدارس البريطانية

المستقلة / – بدأت وزارة التربية مناقشة الخطة الستراتيجية للمجلس الثقافي البريطاني الخاص بالاربعة اعوام المقبلة الخاصة بمشروع ربط الصفوف في البلاد بالمدارس البريطانية ضمن مشروع ينفذ بمشاركة 14 مليون تلميذ ضمن 30 دولة.

وقال مصدر خاص في قسم التبادل الثقافي بالوزارة في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان البرنامج تعليمي عالمي يهدف الى تطوير مهارات الطلبة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية، مبينا ان الخطة تتضمن انضمام مجموعة من المدارس بفعاليات المجلس لثلاثة اعوام متتالية، اذ تلتقي المدارس العراقية بمجموعة من نظيراتها البريطانية للاتفاق على خطة عمل سنوية يتم تبادل الخبرات فيها، اما خلال السنة الثانية فتنقل الى المدرسة العراقية من خلال زيارة مديرها الى نظيرتها البريطانية، وفي السنة الثالثة يتم العكس .

واردف ان المجلس سيجهز كل مدرسة مشاركة بالمشروع، بخمسة حواسيب وطابعة وخدمة انترنت للتواصل بين المدارس الشريكة، منوها بان مئات المدارس انضمت للمشروع منذ العام 2010 وتم تكريمها دوليا، منوها بان المشروع مكن المدارس خلال العام 2015 من اجراء تدريبات للمهارات الاساسية للمدرسين لنقلها الى الطلبة.

من جانبه افاد مدير المشاريع في المجلس الثقافي البريطاني احمد عدنان بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: على هامش الاجتماع المنعقد بين الوزارة والمجلس ببغداد، بان المجلس ينسق لوضع آلية لتنفيذ الخطة الستراتيجية للاعوام الاربعة المقبلة لربط صفوف المدارس العراقية بنظيراتها البريطانية.

وافصح عن ان المشروع سينفذ ببغداد ومحافظتي الانبار ونينوى، بينما سينفذ لاحقا بمحافظات: البصرة وصلاح الدين وذي قار، مفصحا في الشأن ذاته عن تدريب 216 مدرسة ضمن المشروع، و225 مدرس، و225 مدير مدرسة، وتوزيع 96 جائزة دولية للمدارس المشاركة وخلال الاعوام الخمسة الماضية، مبينا ان المجلس سيقيم نحو عشر ورش عمل بهذا الصدد مطلع الشهر المقبل للمضي بتنفيذ المشروع، موضحا ان المجلس نفذ البرنامج في 30 دولة منذ العام 2015، وتم تدريب 1100 من صانعي السياسات والمهارات، و22 ألفا و500 من قادة المدارس، و56 ألفا و500 معلم، واكثر من 14 مليون تلميذ حول العالم .