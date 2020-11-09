وزارة التربية مستعدة لتوزيع مواد التعقيم والكمّامات بين المدارس

المستقلة / -كشفت وزارة التربية عن استعدادها لتوزيع مواد التعقيم والكمّامات بين المدارس حال استئناف الدوام رسميا للعام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح للصحيفة لـ«الصباح» تابعته المستقلة: ان الوزارة وبعد تنسيقها مع وزارة الصحة، ابدت استعدادها لتوفير الكمامات ومواد التعقيم بالمدارس التي سيتم افتتاحها عند استئناف الدوام فيها خلال الفصل الاول من العام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021.

واضاف انه تم التنسيق مع منظمات دولية ومحلية لتقديم الدعم والاسناد لوزارة التربية لانجاح الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد، لافتا الى وجود توافق مع وزارة الصحة بشأن تطبيق الخطة الخاصة بالدراسة، فضلا عن وجود تعاون كبير بهذا الجانب من اجل اكمال المسيرة التعليمية للطلبة والحفاظ على مستقبلهم في ظل انتشار جائحة كورونا.