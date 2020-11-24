وزارة التربية : دوام التلاميذ بالمدارس يوم واحد أسبوعياً

المستقلة /.. جددت وزارة التربية التأكيد على أن دوام التلاميذ في المدارس سيكون ليوم واحد في الأسبوع، مؤكدةً الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له وتلقته ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء إلى “الالتزام بأن يكون دوام التلاميذ يوماًواحداً لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن(بُعد) بدءاً من 29 من شهر تشرين الثاني الحالي“.

وأضاف البيان، أن “الوزير علي حميد الدليمي وجه المديريات العامة كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة، وأوضح أنالقرارات الصادرة عن خلية الازمة غير قابلة للنقاش، وهي تعكس حرصنا جميعاً على سلامة الطلبة“.( النهاية)