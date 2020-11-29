وزارة التربية تهدد بسحب رخص المدارس الأهلية المُخالفة للإجراءات الصحية

المستقلة /-هددت وزارة التربية، بسحب رخص فتح المدرسة الأهلية التي تخالف الإجراءات الصحية والوقائية المحددة من قبل وزارة التربية ولجنة الصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، إن وزارة التربية وضعت جملة من الإجراءات الوقائية والصحية وآلية الدوام في المدارس الحكومية والأهلية.

وأضاف أن الأهالي مطالبين بالتعاون مع وزارة التربية والإبلاغ عن أي مخالفة للشروط الصحية في المدارس الأهلية فضلا عن فرق التفتيش التابعة للوزارة.

وأوضح فاروق أن وزارة التربية ستحاسب أي مدرسة أهلية لا تلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية المحددة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى سحب رخصة المدرسة وحسب نوع المخالفة.

وانطلق اليوم الأحد (29/11/2020) بعموم العراق العام الدراسي الجديد بمعدل يوم واحد في الأسبوع بسبب جائحة كورونا.