وزارة التربية تنفي تأجيل انطلاق العام الدراسي بسبب الأمطار

المستقلة /-نفت وزارة التربية العراقية، وجود أي تأجيل لدوام المدارس يوم الأحد (29/11/2020).

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، إن الوزارة أتمت كل استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد (29/11/2020). نافيا كل الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود قرار لتأجيل الدوام.

وأضاف فاروق في تصريح صحفي، أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة، على عودة الدوام في المدارس، للعام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الوقائية ووفق آلية اعلن عن مضامينها في بيانات ومؤتمرات سابقة.

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت خلال الساعات المقبلة، أخباراً، تتحدث عن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب موجة الأمطار الحالية، الأمر الذي نفته وزارة التربية جملاً وتفصيلاً