وزارة التربية تعلن عن آلية قبول خريجي التعليم المهني

المستقلة / – اعلنت وزارة التربية، عن آلية قبول خريجي التعليم المهني في معاهد الجامعة التقنية الجنوبية والشمالية للعام الدراسي 2020 ــ 2021 .

وقال المدير العام للتعليم المهني بالوزارة محمود المالكي في بيان المستقلة اليوم الاربعاء، إن “وزارة التعليم العالي حددت قبول الطلبة من خريجي المدارس المهنية في معاهد الجامعة التقنية الجنوبية عبر استمارة الكترونية بعد ان يقوم الطالب بتصديق بيانات تخرجه من المدرسة، لتتم بعدها مصادقة المدرسة على استمارة التقديم لقبوله في أي معهد تابع للجامعة قريب من محل سكنه”.

واضاف المالكي، ان “الجامعة او المعهد سيقومان بإعداد قاعدة بيانات بالمتقدمين لتدقيق الاستمارة والاوراق الثبوتية الخاصة بذلك”، مبينا ان “نتائج القبول بالمعهد سيتم اعلانها بعد ارسال البيانات الاخيرة لتدقيق نتائج الطالب بالمدرسة الاصلية التي تخرج منها، وتعلن عبر موقع المعهد الالكتروني”.

وتابع أنه “سيتم تحديد مدة ثلاثة ايام من اعلان نتائج القبول ليعترض الطالب على القبول. وبين المالكي ان شروط التقديم الزمت ان يكون الطالب من مواليد 1996 صعودا، وان يجتاز الفحص الطبي، وان يتفرغ للدراسة (الدراسة الصباحية)، أي لايجوز الجمع بين الدراسة والوظيفة، كما يجب ان يكون من خريجي السنة الدراسية 2019 ــ 2020”.

وأوضح المالكي، أن “آلية القبول في معاهد الجامعة التقنية الشمالية الكترونية للدراسة الصباحية من خلال البوابة الالكترونية في موقع الجامعة الرسمي، وتشمل المعاهد التقنية الشمالية في الموصل وكركوك ونينوى والدور والحويجة”، مشيرا الى أن “التقديم بدأ في الاول من الشهر الجاري ولغاية الـ 17 منه”.