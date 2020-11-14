وزارة التربية : تشكيل لجنة خاصة لحل مشكلة نقص الأبنية المدرسية

المستقلة / – أفادت وزارة التربية بانَّ رئيس الوزراء شكّل لجنة خاصة لحل مشكلة نقص الأبنية المدرسية، بينما أكدت توفيرها جميع الإمكانات لانجاح العام الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا.

وقال وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي خلال مؤتمر صحفي عقده اثناء زيارته كربلاء: ان الزيارة تأتي للاطلاع على سير العملية الامتحانية والتربوية في المحافظة، حيث تم اللقاء بالعديد من المسؤولين وتفقد القاعات الامتحانية.

وأشار الى ان العملية التربوية وسيرها في البلد للأشهر المقبلة في ظل جائحة كورونا ستكون بطريقتي الدوام التقليدي من خلال التواجد في المدارس وكذلك التعليم عن بعد الالكتروني وان يوم السبت دوام للمدارس.

وذكر ان أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة ولجميع المراحل الدراسية سينخرطون في المدارس.

من جانبه، قال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي في تصريح للصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: انه تم التأكيد للوزير على وجود الدعم الكامل لمديرية التربية وان امتحانات الدور الثاني تلاقي المساندة من دوائر المحافظة وكذلك العتبات المقدسة.

وأوضح انه ناقش مع الوزير المعوقات والعجز في المدارس الذي يصل الى أكثر من 400 بناية مدرسية وان المحافظة قامت ببناء عدد من هذه الابنية لكنها لا تغطي الحاجة الفعلية خاصة مع وجود ابنية مدرسية متلكئة من قبل الوزارات، لذلك تمت المطالبة بحل جذري للمشكلة، كاشفا عن وجود خطة للمحافظة لبناء 200 بناية مدرسية في المرحلة المقبلة في حال تم الحصول على الدعم والقوانين التي تعطي الصلاحيات للمحافظة.

من جهته قال مدير تربية كربلاء المقدسة عباس عودة السلطاني لـ “الصباح”: ان الوزير وعد بتذليل الصعوبات التي تصادف العملية التربوية في العام الدراسي الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري، وان قرارات وزارة التربية في هذا الاطار تخضع لما يصدر عن خلية الازمة

المركزية.

وأشار الى ان وزير التربية أكد ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة خاصة برئاسته ستأخذ على عاتقها ايجاد المعالجات الخاصة بنقص الابنية المدرسية المعقدة منذ سنين.