وزارة التربية تستعيد المدارس من مفوضية الانتخابات

المستقلة/- بدأت وزارة التربية تسلم المدارس من المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات والمباشرة بتهيئتها لاجراء امتحانات الدور الثاني التي ستجرى يوم الخميس المقبل الموافق 14 من شهر تشرين الاول الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “الملاكات التربوية باشرت تسلم البنايات المدرسية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجل أن تتم اعمال تهيئتها واعادة الاثاث الخاص بالصفوف إلى اماكنها الاصلية”.

واضاف أنَّ “امتحانات الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط الخاصة بالعام الدراسي (2020 ــ 2021) والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل، سيشارك فيها نحو 400 الف طالب وطالبة في بغداد ومحافظات البلاد كافة”، منوها بأنَّ “اغلب المدارس هي مراكز امتحانية، وتمت وفقا لذلك تهيئة المدرسين الذين سيتولون عملية المراقبة ضمن تلك المراكز، فضلا عن تحديد اماكن جلوس الطلبة بالمدارس التي سيؤدون الامتحانات فيها”.

وبين السعدون في السياق نفسه أنَّ {بعض المدارس غير المشمولة بأن تكون مراكز امتحانية ستباشر الملاكات التربوية فيها تهيئتها من اجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022)}.

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