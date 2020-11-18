وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

المستقلة  / – تستعد وزارة التربية لاعلان الانتهاء من تشذيب المناهج الدراسية وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد (2020 ــ 2021) .

وقال الوكيل الاداري للوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان المديرية العامة للمناهج بالوزارة تعمل على تكييف المناهج الدراسية في العام الدراسي المقبل (2020 ــ 2021) الذي من المؤمل انطلاقه في الـ 29 من الشهر الحالي .

وافاد بان وزارة التربية اعدت الخطة ستكون ملائمة لطريقة التدريس في التعليم المدمج المباشر والالكتروني، منوها بان عملية تكييف المناهج ستكون بصيغة علمية مدروسة ودقيقة، اذ ستكون كسلسلة متصلة بين المراحل الدراسية بالشكل المعتمد حاليا، كما ان الفصول التي تعد في كل مادة، ستكمل المرحلة الدراسية اللاحقة .

واردف القيسي: ان الوزارة تسعى لتكون عملية دراسة المناهج بطريقة مختصرة وسريعة لتتماشى مع وضع البلاد الحالي في ظل جائحة كورونا، مشيرا الى ان الوزارة اقامت ورشة عمل بمجال الحاسوب وتعليم البرمجة الالكترونية بهدف نشر ثقافة الحاسوب وتعليم الاطفال ممن تتراوح اعمارهم بين 8 الى 13 سنة على البرمجة والحاسبات .

وتابع ان الوزارة تعمل من خلال مناقشة عبر منظومة (الزووم) مع عدد من الدول العربية التي طبقت الدوام في ظل جائحة كورونا، لإيجاد خيارات بديلة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة من العام الدراسي الجديد لتكون ساندة لطرائق التدريس لتلبية الاحتياجات التعليمية لتهيئة المعلمين والمدرسين واولياء الأمور لدعم التعليم عن بعد والتعليم المدمج لتقديم افضل الحلول لخدمة المنظومة التعليمية والتربوية في البلاد.

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