وزارة التربية تؤكد خضوع مناهج الرياضيات والعلوم الى نظام التجريب

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، خضوع مناهج الرياضيات والعلوم الى نظام التجريب.

وقالت معاون المدير العام للشؤون العلمية بالمديرية العامة للمناهج بالوزارة إسراء طالب توفيق العاني في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، إنه “لا تخضع جميع المناهج الى التجريب، وكان هناك مشروع عملنا على تطويره مع منظمة (اليونسكو) لمادتي الرياضيات والعلوم في هذا المجال، وهذا التطوير خضع الى معايير دولية صيغت بما يتلاءم مع البيئة والطالب العراقي”.

وأضافت العاني، أنه “في ما يخص الرياضيات فقد تم اختيار نماذج من مدارس معينة واستحصال مدى استجابتهم للمنهج التجريبي مع (الدليل المصاحب المساعد) للكتاب والذي يحتوي على خطة الدرس والأنشطة الصفية وغير الصفية التي تساعد المعلم والمدرس في إيصال المادة العلمية بطريقة صحيحة”، واستدركت “لكننا لسنا قادرين على إخضاع جميع المعلمين للتدريب، لذا يعطى هذا (الدليل المساعد) وكانت النتائج إيجابية خلال التجربة سواء كان على مستوى الرياضيات أو العلوم”.

وبينت أنه “في ما يتعلق بالمناهج للمواد الأخرى، فانها تقدم بشكل مباشر مع (الدليل) كمادة الاجتماعيات ومادة اللغة العربية التي جرى التأليف بها وفق الطريقة التواصلية بعد أن كانت عبارة عن 5 كتب، إذ جمعت كلها في كتاب واحد للمرحلة المتوسطة الى أن وصل الى المرحلة الإعدادية لهذا العام الدراسي”.

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