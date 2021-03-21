وزارة التربية تؤكد ..الموقف الوبائي سيحدد آلية الدوام في الكورس الثاني

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاحد، إنه “حتى الآن لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن آلية العمل في الكورس الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ستخضع الاختبارات إلى التقييم”.

وأضاف، أن “آلية الدوام ستعتمد على الموقف الوبائي والمعطيات الموجودة على أرض الواقع”، مبيناً أن “جميع الاحتمالات واردة بشأن أن يكون الدوام يوماً واحداً او يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفصل الثاني”.

وأشار إلى أن “امتحانات نصف السنة ووضع جدول الامتحانات تكون ضمن صلاحيات إدارات المدارس ، حيث هناك طلبة بدؤوا تأدية الاختبارات من الاثنين لمراعاة التباعد البدني والإجراءات الصحية”.

وقدم فاروق شكره للكوادر الصحية والأمنية التي أسهمت في تسهيل حركة التلاميذ والطلبة وكذلك قوات حماية المنشآت والاهالي من أجل تأدية الطلبة اختبارات نصف السنة أو نهاية الكورس الأول.