وزارة التربية تؤكد ..الموقف الوبائي سيحدد آلية الدوام في الكورس الثاني

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاحد، إنه “حتى الآن لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن آلية العمل في الكورس الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ستخضع الاختبارات إلى التقييم”.

وأضاف، أن “آلية الدوام ستعتمد على الموقف الوبائي والمعطيات الموجودة على أرض الواقع”، مبيناً أن “جميع الاحتمالات واردة بشأن أن يكون الدوام يوماً واحداً او يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفصل الثاني”.

وأشار إلى أن “امتحانات نصف السنة ووضع جدول الامتحانات تكون ضمن صلاحيات إدارات المدارس ، حيث هناك طلبة بدؤوا تأدية الاختبارات من الاثنين لمراعاة التباعد البدني والإجراءات الصحية”.

وقدم فاروق شكره للكوادر الصحية والأمنية التي أسهمت في تسهيل حركة التلاميذ والطلبة وكذلك قوات حماية المنشآت والاهالي من أجل تأدية الطلبة اختبارات نصف السنة أو نهاية الكورس الأول.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السيسي يلبي طلبا لطفلة في عيد الأم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

اخبار العراق

وزير الصحة يتهم الشركات المجهزة للقاح كورونا بالتقصير

اخبار العراق

مقتدى الصدر يأسف لحدوث فجوة بين رجال الدين والمجتمع

اخر الاخبار

القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٦٠ مليون دينار في بغداد

اخر الاخبار

الشمري يحذر من محاولات لابتزاز ضباط بالداخلية مقابل تنفيذ أوامر نقلهم

اخر الاخبار

ليبيا المكتوية بنيران “الربيع العربي”

اخر الاخبار

شاب سعودي يدفع حياته ثمنا لإنقاذ والد صديقه من الغرق

اخر الاخبار

شاب سعودي يدفع حياته ثمنا لإنقاذ والد صديقه من الغرق

اخبار العراق

الاعرجي يهاجم مسودة طلب حل البرلمان.. كلام حق يراد به باطل

اخر الاخبار

منصات التواصل الاجتماعي تستنسخ المزايا من بعضها البعض دون حرج

اخبار العراق

نائب : خلافات بين القوى الشيعية والسنية هي من عطلت اقرار الموازنة

اخبار العراق

التجارة تعلن عن تجهيز المواطنين بوجبة جديدة من مادة زيت الطعام

اخر الاخبار

التطبيعية : قدمنا طلبا لاستضافة اجتماع رؤساء اتحادات الخليج في بغداد

اخر الاخبار

لتصفح آمن ومفيد ..7 اشياء عليك الحذر منها عند البحث في غوغل

اخر الاخبار

غوغل تجرب ميزة لحل مشكلة نسخ عناوين البريد الإلكتروني ولصقها

اخر الاخبار

هل يخطط دحلان للتحالف مع حماس؟

اخر الاخبار

الشرطة السعودية تعلن تفاصيل فيديو التحرش بجدة