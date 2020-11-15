وزارة التربية تؤكد التزامها التام بقرارات خلية الازمة حول العام الدراسي القادم

المستقلة /سرى جياد/اكدت وزارة التربية ، التزامها التام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة ، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020-2021 ، والتي تنص ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) .

وأضافت الوزارة ان ، هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات ، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي .