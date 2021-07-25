وزارة التخطيط توزع 111 دارا واطئة الكلفة في محافظة الانبار

المستقلة /- في اطارِ الجهود المبذولة لخفض نسبة الفقر في البلاد، وزعت وزارة التخطيط 111 دارا واطئة الكلفة في محافظة الانبار بين الشرائح المشمولة، وضمن ستراتيجية التخفيف من خط الفقر.

واطلقت الحكومة العام 2018 الستراتيجية الثانية للتخفيف من اثار الفقر في البلاد للمدة من العام 2018 الى العام 2022، وبمشاركة خبراء من داخل العراق وخارجه ومنظمات دولية مختصة، واعتمادا على المسوح والبيانات الاحصائية بهذا الصدد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الوزارة تسعى من خلال مشاريعها التي تنفذ في المحافظات، للتخفيف من خط الفقر ضمن الستراتيجية الخاصة التي اعدت بهذا الصدد”، منوها بان “توزيع الدور تم بين الاسر المستفيدة المشمولة بحسب الشروط والضوابط المعدة لذلك”.

يشار الى ان الحكومة كانت قد اطلقت الستراتيجية الاولى للتخفيف من الفقر من العام 2010 الى العام 2014.

واضاف الهنداوي ان “الدور التي تم توزيعها بين الاسر الفقيرة، تمت بواقع 40 دارا في قضاء القائم، و 14 اخرى في قضاء راوة، اضافة الى 57 في قضاء حديثة”، مشيرا الى انه “تم بناء عدد من المجمعات السكنية وجرى توزيع المنجز منها، بينما البعض الاخر مازال قيد الانشاء وستوزع حال الانتهاء منها”.

وكانت الوزارة قد وزعت في شهر نيسان الماضي، 284 دارا واطئة الكلفة بين مستحقيها ضمن محافظة واسط.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط ان “الوزارة تعمل من خلال انشطتها ومشاريعها المستقبلية، للتخفيف عن شريحة الفقراء من خلال سياسات مكافحة الفقر في عموم البلاد بهدف حل ازمة السكن التي تعاني منها الشريحة المذكورة بالدرجة الاولى”.