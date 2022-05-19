وزارة التخطيط تعلن شمول موظفي العقود والأجراء اليوميين بـ الرقم الوظيفي

المستقلة/- شملت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، موظفي العقود والأجراء اليوميين العاملين في الوزارات والدوائر الحكوميَّة بقاعدة بيانات الرقم الوظيفي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الدكتور ضياء عواد كاظم لصحيفة “الصباح”، تابعته المستقلة، إنه “تمَّ شمول موظفي العقود والأجور اليومية بقاعدة بيانات الرقم الوظيفي بحسب قرار مجلس الوزراء المرقم 315 أسوةً بموظفي الملاك الدائم”.

واضاف أن “الجهاز المركزي للإحصاء أبدى مرونته بالتعامل مع الجهات الأمنية والعسكرية التي فضلت الاكتفاء بتقديم إحصائية بأعداد موظفيها خشية تداول معلوماتهم لأسباب أمنية، وعليه منح الجهاز أرقاماً وظيفية لهم بحسب الإحصائيات المرسلة”.

وأوضح أن “ثلاثة ملايين و200 ألف رقم وظيفي قد أدخلت إلكترونياً حتى الآن، وعلى الرغم من أنَّ البرنامج تم تطبيقه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 217 في عام 2017، ولكن تلكؤ بعض الوزارات في تنفيذه وإرسال قاعدة البيانات الخاصة بموظفيها إلى وزارة التخطيط حال دون الانتهاء منه”.

وتابع أنه “ليس هناك موعد نهائي لانتهاء المشروع وإنما هو مرهون باستكمال قاعدة البيانات للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر غير التابعة لوزارة”، مشيراً إلى أنَّ “مجلس الوزراء أمهل الجهات المتلكئة والمتهاونة في بغداد والمحافظات لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بها حتى تموز المقبل ليتم ربط تمويل رواتب الموظفين بالرقم الوظيفي في وزارة التخطيط ومطابقتها مع قاعدة البيانات في وزارة المالية ضمن جدول (ج)”.