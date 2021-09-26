وزارة التخطيط: العراق بحاجة لـ4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن

المستقلة /- أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن العراق بحاجة إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن العراق بحاجة إلى ما بين 3 ملايين ونصف المليون و4 ملايين وحدة سكنية في عموم المحافظات لسد العجز السكني في البلاد.

وأشار الهنداوي إلى وجود أكثر من 522 ألف وحدة سكنية عشوائية، موزعة على 4 آلاف مجمع سكني عشوائي في عموم المحافظات العراقية.

وأضاف أن بغداد تأتي في المرتبة الأولى من حيث انتشار العشوائيات إذ تحوي العاصمة على 1000 مجمع سكني عشوائي، تليها البصرة (جنوب) بـ700 منطقة عشوائية، في حين تحتل كربلاء (جنوب) المركز الأخير بـ98 مجمعاً عشوائية، وقبلها محافظة النجف (جنوب) بـ99 مجمعا.

وتجاوز التعداد السكاني في العراق 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

 

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