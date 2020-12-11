وزارة التجارة تعلن تسويق اكثر من 110 الاف طن من محصول الشلب

وزارة التجارة تعلن تسويق اكثر من 110 الاف طن من محصول الشلب

المستقلة /سرى جياد/ بعد تشكيل لجان لتسهيل عملية التسويق وإزالة المعرقلات أعلنت وزارةالتجارة عن تسويق اكثر من 110 الاف طن من الشلب المحلي ضمن حملة تسويق الشلب للعام 2020.

وقال الوزير الجبوري في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، ان”الحملة التسويقية لمحصول الشلب مستمرة بوتيرة متصاعدة، والموقف التسويقي بلغ تسويق ما مجموعه (110885.964) طن لغاية يوم امس في خمس محافظات شلبية”.

واضاف ان”اجمالي التسويق الكلي لمادة الشلب نوع ياسمين والعنبر في محافظة المثنى بلغ (3841.432) طن وفي محافظة بابل بلغ (6381.213) طن وفي محافظة ميسان (3602.780) وفي محافظة ذي قار (18.780) فيما بلغ في محافظة النجف (سايلو ابو صخير 20740.760 طن) و(سايلو الكوفة 13056.400) طن و(سايلو النجف الافقي 7947.420) طن و(مجمع الخورنق 3561.660) طن و(مركز تسويق المشخاب 6831)”.

واشار الى انه”في محافظة الديوانية كانت الكميات المسوقة كالاتي (شومعة شلب الديوانية 9517.100) طن و(صومعة شلب الشامية 20962.938) طن و(المجمع المخزني 2580.507) طن و(مركز تسويق الامين 6637.372) طن و(مركز تسويق غماس 3004.207) و(مركز تسويق المهناوية 2202.395) طن”.

واوضح الوزير انه”تم تشكيل فرق فنية ورقابية من مركز الوزارة وشركة تجارة الحبوب لمتابعة اليات العمل ومنع المخالفات، فضلا عن الدور الذي تؤديه الفرق الرقابية من دائرة الرقابة التجارية في متابعة اليات الفحص المختبري وتوفير الطاقات الخزنية بشكل جيد”.

وأكد الوزير: “لمسنا تعاونا كبيرا من الحكومات المحلية والوزارات ذات العلاقة في انجاح الموسم التسويقي، كذلك متابعة دولة رئيس الوزراء لعمليات التسويق وانجاح الموسم التسويقي الذي يجري في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة مايمر به العالم من ازمة اقتصادية”.

وثمن الوزير الجبوري جهود موظفي الوزارة في المحافظات الشلبية وقال انهم”يؤدون دورا” وطنيا” كبيرا” يتعلق بالامن الغذائي في ظل مخاطر كورونا واصابة العديد منهم لكن لم يمنع من ممارسة اعمالهم حتى وقت متأخر من اليوم”.