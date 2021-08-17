وزارة البيئة ستشارك في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا

المستقلة/- أعلنت وزارة البيئة العراقية، الثلاثاء، عزمها المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا؛ بهدف تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الأخرى.

وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة ستشارك نهاية العام الحالي مع الجهات ذات العلاقة في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا، اذ تهدف هذه المشاركة في اعلان البلد للتوجه نحو مبادرة الاقتصاد الايسر المستدام الساند، الذي يعني تقليل استخدام النفط الخام كمصدر للطاقة والاقتصاد واستبداله بالقطاعات الأخرى من صناعة وزراعة وسياحة، لاسيما استخدام التكنولوجيا في النشاطات الصناعية وبالتالي تنوع مصادر الدخل من جانب وخلق بيئة نظيفة من جانب اخر”.

وبين، أن “الحكومة تخطو بشكل جدي نحو استخدام الطاقات المتجددة بحسب ما جاء في ورقة الاصلاح الاقتصادي، التي تم التشجيع فيها نحو الاستخدام الامثل لهذه الطاقات”.

وأشار الفلاحي إلى، أن “رئاسة الوزراء اولت القطاع البيئي اهتماما بالغا في ظل تعاظم مشكلة التغير المناخي”، مشيرا الى ان “العراق جزء من التوجه الدولي لايجاد حلول جدية لهذه المشكلة، وبالتالي فان هناك حاجة لوجود رؤية مختلفة لدعم القطاع البيئي من خلال اطلاق مبادرة بهذا المجال تتضمن شمول الوزارة بدرجات الحذف والاستحداث لرفدها بالموظفين الجدد وتعيين ذوي الاختصاص بالمجال البيئي لمواجهة التحديات لاسيما التلوث والرقابة الاشعاعية في المنافذ الحدودية وبرنامج شؤون الالغام “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الأردن والعراق يبحثان مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بعد تخصيص الارض

اخبار العراق

الاتحاد الأوروبي يقدم منحه لدعم خدمات الصحة الإنجابية في مناطق النزوح

اخبار العراق

الاتصالات تنفي وجود اي زيادة بأسعار خدمة الانترنت للمواطنين

اخبار العراق

وزارة البيئة ستشارك في مؤتمر دولي خاص بالتغيرات المناخية في بريطانيا

اخر الاخبار

تعرف على افضل الطرق لمعالجة نقص الكولاجين في الجسم

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تناشد الرئاسات الثلاثة لتمديد عملها بشكل مؤقت

اخبار العراق

الرافدين يؤكد ارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات

اخبار العراق

الرافدين يؤكد ارتفاع عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات

اخبار العراق

الصحة تؤكد أن العراق لم يجتز خطر الموجة الثالثة من كورونا وتحذر من التهاون

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات ترفض عمليات ازالة الدعايات الانتخابية التي تقوم بها بعض الاحزاب

اخبار العراق

لجنة تدعو لاحتضان طلبة الدراسات العليا في الخارج في الجامعات العراقية

اخر الاخبار

خبراء الأمن السيبراني يكتشفون أداة جديدة توفر الحماية للمجرمين

اخر الاخبار

صحفي : انشيلوتي يرغب بعودة رونالدو الى صفوف ريال مدريد

اخر الاخبار

العثور على أشلاء بشرية على عجلات طائرة غادرت كابول – فيديو

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الوقود

اخر الاخبار

أحد معجبي دلال عبدالعزيز انتحر وهو يحتضن صورتها!

اخبار العراق

البنك الدولي : العراق يحرق ما يزيد على 17 مليار متر مكعب من الغاز سنويا