وزارة البيئة تعلن مواقع الطيب والدلمج محميات طبيعية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت وزارة البيئة عن استكملها  كافة الخطوات الخاصة بأعلان مواقع الطيب في ميسان والدلمج في واسط والديوانية محميات طبيعية ضمن مشروع انشاء شبكة المحميات الطبيعية في العراق والعمل على ادارتها وتطويرها.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة البيئة تحت شعار “حماية الطبيعة نحو بيئة مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل ” بحضور عدد من الوزراء والوكلاء والسفراء والمدراء العامين في الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة على مسرح الوزيرية .

وقال وزير البيئة وكالة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي ان اعلان هور الدلمج والطيب محميات طبيعية وبدعم من الأمم المتحدة والمانحين يعزز جهود العراق في الحفاظ على النظام البيئي والتنوع الاحيائي وفق التزامات العراق باتفاقية التنوع الاحيائي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم الحدود المستندة على الطبيعة وتحقيق الاقتصاد الاخضر المستدام .

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