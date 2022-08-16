وزارة البلديات تؤكد.. مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه

المستقلة /- أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة،اليوم الثلاثاء ،ان مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه.

وقال المدير العام للمديرية العامة للماء نجم الحيالي في بيان تلقت المستقلة،إن”الوزارة تواصل تنفيذ مشروع اتمتة الجباية الالكترونية لـمديريات (الماء والمجاري والبلديات)، الذي يعد خطوة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتحويل الجباية من النظام الورقي الى الالكتروني وتعظيم واردات الدولة والقضاء على شح الماء والفساد الاداري والمالي”.

واضاف، ان “الهدف من المشروع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير وتأمين الماء الصالح للشرب للمواطنين المشتركين مستقبلاً، والحد من الضائعات المائية وترشيد استهلاك الماء، فضلاً عن التسديد العادل للمستحقات المالية بدون اخطاء والحد من الفساد والقضاء على الروتين وتوفير الوقت”.

وتابع انه” تم تشكيل ادارة جديدة ومدير مشروع ولجنة مشرفة عليا تأخذ على عاتقها تنظيم بنود العقد مع الجهة المستثمرة، بالتعاون مع مديريات الماء والمجاري والبلديات في المحافظات المشمولة بنظام المرحلة الاولى، وهي محافظات (كركوك وديالى وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف)، اما المرحلة الثانية فستكون لمحافظات (نينوى والبصرة والمثنى)”.

واشار الى انه “تم اعداد النظام وفق أسس علمية تصب في تحقيق الجباية الالكترونية السريعة، ومتابعة الجباة وتحديد المناطق المجباة ، حيث سيتم استعمال العدادات المائية الذكية واخذ القراءات بالاعتماد على المواقع الالكترونية في التحاسب، عبر بطاقات الإتمان اختيارياً وبرعاية مركز المعلومات في الوزارة”.

واكد ان “المدة العقدية للمشروع تبلغ (15) سنة ومدة تجهيز ونصب المقاييس للمشروع تبلغ (5) سنوات، يتم فيها تنصيب ما لا يقل عن مليونين ونصف من اجهزة مقاييس مائية لمحافظات العراق كافة، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 30%”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

التربية تنفي وجود أي تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات الدور الثاني

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد مع استقرار معدلات الرطوبة

اخر الاخبار

باحثون ينتجون ألواح شمسية بألوان مختلفة تعمل بكفاءة مثل الألواح التقليدية

اخر الاخبار

لدعمهم استقلال الجزيرة.. الصين تفرض عقوبات على 7 سياسيين في تايوان

اخر الاخبار

محكمة امريكية تلزم تويتر تسليم ايلون ماسك معلومات حول عمل المنصة

اخر الاخبار

كلوب ينتقد مدرب برشلونه لإنفاقه الكثير من الأموال على الصفقات الجديدة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة البلديات تؤكد.. مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد مع استقرار معدلات الرطوبة

اخر الاخبار

لدعمهم استقلال الجزيرة.. الصين تفرض عقوبات على 7 سياسيين في تايوان

اخر الاخبار

محكمة امريكية تلزم تويتر تسليم ايلون ماسك معلومات حول عمل المنصة

اخر الاخبار

كلوب ينتقد مدرب برشلونه لإنفاقه الكثير من الأموال على الصفقات الجديدة

اخر الاخبار

دراسة : نزع قشور الموز وطحنها إلى دقيق يوفر وجبة غذائية نادرة

اخر الاخبار

ترامب يتهم بايدن.. ترك لطالبان أفضل أسلحة تبلغ قيمتها 85 مليار دولار

اخر الاخبار

ترامب يتهم بايدن.. ترك لطالبان أفضل أسلحة تبلغ قيمتها 85 مليار دولار

اخبار العراق

الجبهة التركمانية تشترط تشريع قانون انتخابي جديد لاجراء انتخابات مبكرة

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد تجدد بيانات اقتصادية قاتمة من الصين

اخبار العراق

طرفا الصراع يقرران اللجوء الى الشارع ومخاوف الاصطدام قائمة

اخبار العراق

أحدهما متهم بجريمة قتل .. اعتقال تاجري مخدرات في كربلاء

اخبار العراق

أكتشاف كنز آثاري يعود الى العصر العباسي

اخر الاخبار

بوتين: روسيا مستعده لتسليح حلفائها بالأسلحة الحديثة

اخر الاخبار

إيران تنفي بشكل قاطع أي علاقة بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

اخبار العراق

مدير نفط ميسان يناقش مع  شركة إنتون أويل البترولية تطوير حقول ميسان

اخبار العراق

القبض على عصابة تهريب المشتقات النفطية في ميسان