وزارة البلديات تؤكد.. مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه

المستقلة /- أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة،اليوم الثلاثاء ،ان مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه.

وقال المدير العام للمديرية العامة للماء نجم الحيالي في بيان تلقت المستقلة،إن”الوزارة تواصل تنفيذ مشروع اتمتة الجباية الالكترونية لـمديريات (الماء والمجاري والبلديات)، الذي يعد خطوة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتحويل الجباية من النظام الورقي الى الالكتروني وتعظيم واردات الدولة والقضاء على شح الماء والفساد الاداري والمالي”.

واضاف، ان “الهدف من المشروع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير وتأمين الماء الصالح للشرب للمواطنين المشتركين مستقبلاً، والحد من الضائعات المائية وترشيد استهلاك الماء، فضلاً عن التسديد العادل للمستحقات المالية بدون اخطاء والحد من الفساد والقضاء على الروتين وتوفير الوقت”.

وتابع انه” تم تشكيل ادارة جديدة ومدير مشروع ولجنة مشرفة عليا تأخذ على عاتقها تنظيم بنود العقد مع الجهة المستثمرة، بالتعاون مع مديريات الماء والمجاري والبلديات في المحافظات المشمولة بنظام المرحلة الاولى، وهي محافظات (كركوك وديالى وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف)، اما المرحلة الثانية فستكون لمحافظات (نينوى والبصرة والمثنى)”.

واشار الى انه “تم اعداد النظام وفق أسس علمية تصب في تحقيق الجباية الالكترونية السريعة، ومتابعة الجباة وتحديد المناطق المجباة ، حيث سيتم استعمال العدادات المائية الذكية واخذ القراءات بالاعتماد على المواقع الالكترونية في التحاسب، عبر بطاقات الإتمان اختيارياً وبرعاية مركز المعلومات في الوزارة”.

واكد ان “المدة العقدية للمشروع تبلغ (15) سنة ومدة تجهيز ونصب المقاييس للمشروع تبلغ (5) سنوات، يتم فيها تنصيب ما لا يقل عن مليونين ونصف من اجهزة مقاييس مائية لمحافظات العراق كافة، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 30%”.