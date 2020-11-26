وزارة الاعمار تنهي تصاميم 1000 مدرسة نموذجية

المستقلة / – انهت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تصاميم 1000 مدرسة نموذجية ببغداد والمحافظات، في الوقت الذي افتتحت فيه محافظة نينوى 18مدرسة جديدة في مدينة الموصل تزامنا مع انطلاق العام الدراسي.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الاعمار بتصريح لصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، ان المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع للوزارة انهى التصاميم وسيحيلها الى احدى الشركات الرصينة لتنفيذها، مضيفا ان التصاميم اعدت على وفق المواصفات الهندسية المتطورة بمجال الابنية المدرسية، اذ تم اختيارها من بين افضل عشرة تصاميم في العالم وبمواصفات عالمية فضلا عن كلفها القليلة، اذ ستضم كلا منها قاعات خاصة بالمختبرات والنشاطات التكنولوجية والرياضية .

وافاد بان المرحلة الاولى ستتضمن تهيئة قطع الاراضي وفرزها ثم تسليم التصاميم والمخططات الى الشركة التي سيتم اختيارها للشروع بالعمل، منبها على أن مشاريع المدارس المتلكئة ما زالت مستمرة لاسيما ان اللجان المشكلة بهذا الشأن مستمرة بعملها لمتابعة استكمال المراحل المتبقية من العمل.

على الصعيد نفسه ذكر المصدر ان المركز لديه عدد كبير من المشاريع التي يشرف عليها وبالقطاعات المختلفة منها مشاريع الشارع النموذجي المحاذي للوزارة ،وجسر الكريعات والعراق المصغر والمتحف الوطني العراقي، الى جانب البوابات الحديثة الرئيسة لمداخل بغداد، لافتا الى ان المركز اكد اهمية الالتزام بضبط النفقات واستحصال مستحقاته المالية لدى المؤسسات الاخرى لتعظيم وارداته.

في السياق نفسه افتتحت مديرية تربية نينوى امس الاربعاء، 18 مدرسة ابتدائية وثانوية في عموم مدينة الموصل بعد إعمارها بالكامل، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الحالي، بحسب ما افاد به مديرها العام يوسف السبعاوي.

واردف بتصريح لصحيفة ”الصباح” ان المدارس التي تم افتتاحها توزعت بين احياء منطقة النبي شيت والرفاعي والفارق والنجار والزنجيلي والصحة والزهور والمصارف والانتصار والوحدة والبلديات والسكر، مؤكدا انه تم تجهيزها بجميع المستلزمات الدراسية. مبينا التحاق الهيئات التدريسية فيها.