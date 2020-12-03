وزارة الاعمار تفتتح مشروع ماء العمارة الكبير مطلع العام القادم

المستقلة / – تفتتحُ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مطلع الشهر المقبل مشروع ماء العمارة الكبير.

وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة، المهندس نجم الحيالي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، موضحا ان المشروع الذي تجاوزت نسب انجازه الـ 93 بالمئة، يعد من المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها المديرية العامة للماء في الوزارة، بهدف تقديم افضل الخدمات في إيصال الماء الصالح للمواطنين، منوها بأن المديرية عملت على معالجة اهم السلبيات ميدانيا مع الجهة المنفذة وايجاد افضل الحلول اللازمة لها.

واشار الى انه اوعز الى الشركة المنفذة والدوائر ذات العلاقة بتسهيل الاجراءات اللازمة للاسراع بانجاز المشروع البالغة مساحته 115 دونما وحلها جميعا وخلال مدة شهر واحد، ليتسنى لملاك المشروع التشغيل التجريبي والجزئي للمشروع، موضحا ان المشروع سيغطي احتياجات مواطني مدينة العمارة والقرى المجاورة وبطاقة انتاجية تبلغ 16 الف متر مكعب بالساعة.

ونوه الحيالي بان المشروع سيفتتح خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل بحسب التوقيتات التعاقدية مع الجهة المنفذة، مشيرا الى ان المشروع سيعزز ويحسن الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ويرشد النفقات، عادا اياه، من أكبر المشاريع الاستثمارية للوزارة في البلاد.