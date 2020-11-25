وزارة الاعمار تضع تصاميم بالطرق الحلقية بالتعاون مع البنك الدولي

المستقلة / – اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اعداد تصاميم بالطرق الحلقية الموجودة في المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان لدى العراق شبكة طرق طويلة ومترامية الاطراف، وهذه الشبكة بحاجة الى صيانة.

واضاف ان جميع التصاميم الخاصة بهذه الطرق في المحافظات موجودة ومعدة بالتعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة الماضية.

واكد الحساني ان انجاز هذه الطرق وصيانة المتضرر منها سيسهل التنقل بين المحافظات ويقلل من الحوادث التي يمكن ان تحصل على الطرق الخارجية.وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا، قد ناقش في وقت سابق من هذا العام موضوع الطريق الحلقي الرابع الذي سيربط العاصمة بجميع المحافظات.وذكر بيان للمحافظة في حينها، ان محافظ بغداد استقبل اللجنة المشكلة بالامر الديواني الخاص باعداد دراسة حول موضوع الطريق الحلقي الرابع الذي سيربط العاصمة بجميع المحافظات.

واكد العطا ان طول الطريق الحلقي يبلغ 97 كلم، منها 35 كلم ضمن صلاحيات محافظة بغداد وما تبقى ضمن صلاحيات امانة بغداد، هذا وان هناك فكرة لطرح المشروع للاستثمار بوصفه بيئة جاذبة، اذ من المؤمل ان يضم المشروع فعاليات اقتصادية عدة كمحطات الوقود والمحال التجارية.