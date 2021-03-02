وزارة الاعمار تستأنف تنفيذ مشروع مجمع العزيزية السكني في محافظة واسط

المستقلة /- استأنفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تنفيذ مشروع مجمع العزيزية السكني في محافظة واسط عن طريق شركة المنصور العامة وإشراف دائرة الاسكان التابعتين للوزارة بواقع 453 وحدة سكنية.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته المستقلة ان المجمع السكني يتألف من عمارات سكنية ذات ثلاثة طوابق بإنموذجين حيث يضم النموذج الاول 23 عمارة بواقع 207 شقة والإنموذج الثاني 41 عمارة بواقع 246 شقة، ليكون المجموع الكلي 435 شقة سكنية وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 59%.

كما يحتوي المجمع على مرافق تربوية وتجارية وخدمية فضلاً عن الشبكات الخدمية واعمال الموقع الخارجية من مساحات خضر وطرق وغيرها.