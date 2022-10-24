وزارة الاعمار: انجاز 78% من مشروع مجاري سامراء الاستراتيجي

المستقلة/- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ، انجاز 78% من مشروع مجاري سامراء في محافظة صلاح الدين بطاقة 56000 م3/ اليوم.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ، ان المشروع يعد احد اهم مشاريع البنى التحتية الستراتيجية في محافظة صلاح الدين ، ويتكون من شبكات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار بطول 350 كم ومحطات رفع ثقيلة ومطرية عدد 18 ، فضلاً عن الخطوط الناقلة ووحدة المعالجة المركزية.

وبين ان المشروع سيسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي لمدينة سامراء، وانتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي، موضحاً ان الاعمال حالياً تتضمن الحفريات ومد شبكات التصريف و الخط الناقل والاعمال المدنية في محطة المعالجة المركزية.

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