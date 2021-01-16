وزارة الاعمار : استئناف العمل بمشروع شبكات مجاري قضاء الهندية

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المستقلة/- استأنفَت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اعمال مشروع شبكات مجاري قضاء الهندية، بينما استأنفت العمل بمشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطرية في الجانب الايمن للموصل.

وقال مدير المديرية العامة للمجاري في الوزارة يعرب قحطان عباس في تصريح ”الصباح” تابعته المستقلة: انه تم استئناف العمل بمشروع شبكات مجاري قضاء الهندية، اذ تم مد خط رئيس للمجاري وباقطار انابيب تتراوح من 315 ملم إلى 800 ملم مع مد رباطات للدور السكنية بالقضاء.

واردف انه تم تحقيق نسبة 75 بالمئة كانجاز فعلي للمشروع، مبينا ان المشروع يتضمن شبكات لتصريف المياه الثقيلة والامطار وخطوط ناقلة ومحطات رفع ثقيلة ومطرية، مشيرا الى انه تم انجاز نسبة 83 بالمئة من محطة المعالجة الخاصة بالقضاء التي ستخدم نحو 60 الف نسمة من ابناء محافظة كربلاء، كما سيحافظ على البيئة والمسطحات المائية من التلوث، اذ يتم تصريف المياه المعالجة لسقي المزروعات، كما سيسهم المشروع في انتاج الاسمدة العضوية.

وعلى الصعيد نفسه، أكد عباس استئناف العمل بمشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطرية في الجانب الايمن للموصل بعد احالته الى احدى الشركات التركية، والذي عده من اهم المشاريع الستراتيجية في محافظة نينوى، إذ يسهم في تخليص الجانب الايمن للموصل من التجمعات المائية خلال فترة هطول الامطار في الشوارع والتقاطعات الرئيسة، معربا عن امله بانجازه خلال المدة المقبلة من العام الحالي.

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