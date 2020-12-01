وزارة الاسكان : مشروع الجباية الالكترونية سينطلق نهاية العام المقبل

المستقلة / – اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان مشروع الجباية الالكترونية لقروض صندوق الاسكان سينطلق في عموم العراق نهاية العام المقبل.

وذكر مدير القروض في صندوق الاسكان التابع للوزارة احمد هاشم بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان الصندوق وفي اطار العمل وفق برنامج الحوكمة الالكترونية الذي اولته الوزارة اهمية بالغة، فقد اطلق مشروع الجباية الالكترونية من خلال البنك المركزي ضمن خطة لاتمتة العملية الاقراضية كافة واعتماد البطاقة الائتمانية المرخصة من البنك المركزي والغاء جميع التعاملات النقدية مستقبلا.

واردف ان العمل بالمرحلة الاولى من المشروع بدأ مطلع شهر تشرين الاول الماضي في بغداد وبشكل تدريجي، بينما سيتم اكتمال المشروع نهاية العام المقبل 2021 ليتم تطبيقه في جميع محافظات البلاد.

ولفت هاشم الى ان مشروع الجباية الالكترونية يهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين كون ذلك الاجراء سيغني عن حضور المقترض الى مقر الصندوق او فروعه اذ بامكانه التسديد الكترونيا من خلال بطاقته الائتمانية العاملة بالبلاد، الى جانب نشر ثقافة التعامل الالكتروني والتسريع في انجاز المعاملات والقضاء على الروتين والفساد المالي الناتج عن التعامل النقدي، الى جانب سهولة اصدار التقارير والمحافظة على حقوق المقترض من خلال انشاء محفظة لكل مقترض لدى الصندوق.

على صعيد ذي صلة، اوضح ان الصندوق يفتتح التقديم الالكتروني لطلب الكشف في الـ 23 من كل شهر، بينما يستمر التقديم الى نهاية الشهر او الى حين نفاد الحصة المقررة اذ يتم حجز موعد الكشف من خلال الموقع الالكتروني.