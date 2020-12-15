وزارة الاسكان تنسق مع الجانب المصري في مجال البناء والتشييد

المستقلة/ – تنسق وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مع الجانب المصري لمشاركة شركاتهم بمجالات تشييد الطرق والجسور واعادة اعمار المدن.

واوضح مصدر في المركز الاعلامي للوزارة في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان وزيرة الاعمار المهندسة نازنين محمد وسو وخلال زيارتها الى جمهورية مصر العربية، اتفقت مع وزير الاعمار والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عصام الجزار، على وضع آليات التعاون المشترك بين البلدين بمجال البناء والتشييد، مؤكدة سعي الحكومة العراقية لاعادة اعمار المناطق المحررة.

وبين المصدر ان الوزيرة اكدت رغبة البلاد للاستعانة بالخبرات المصرية بمجال اعمار المدن وانشاء الطرق والجسور، لما تمتلكه من باع طويل بهذا المجال، الى جانب الاستفادة من خبراتها بمجال التخطيط العمراني وتطوير المدن.

المصدر افصح عن ان وزير الاعمار المصري ابدى حرصه على التعاون الامثل بين الوزارتين للنهوض بواقع البنى التحتية، وإمكانية تبادل الخبرات وتطوير المهارات بين الجانبين، مشيرا الى ان وزيرة الاعمار اطلعت على مشاريع تنفذها شركات مصرية لمياه الشرب والصرف الصحي وتخدم خمسة ملايين مواطن، الى جانب الاطلاع على احدى المدن السكنية، اضافة الى المباني المخصصة لشريحة الدخل المحدود والشريحة المتوسطة.

في شأن اخر، اعلنت وزارة الاعمار انها تستعد لاستئناف العمل بمشروع محطة معالجة قضاء الحر في محافظة كربلاء المقدسة، بحسب ما افاد به مدير المديرية العامة للمجاري بالوزارة يعرب قحطان عباس.

وذكر بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان استعدادات العمل للمشروع تشمل تنظيف وتهيئة مواقع العمل فيه وتأهيل مقر دائرة المهندس المقيم وإدارة المشروع والتنسيق مع دوائر المحافظه لتغذية المشروع بالكهرباء الرئيسة والطوارئ، وكذلك التنسيق مع دائرة الماء للتهيؤ لضخ الماء الصافي لمنشآت المشروع بعد إكمال إيصال الأنابيب وملحقاتها اليه.

وبين عباس ان المشروع سيعمل بطاقة انتاجية تبلغ 37 ألفا و500 متر مكعب يوميا، والتي اعلن انها ستكون صالحة لاغراض السقي الزراعي ما سيسهم بتحسين الواقع الخدمي والبيئي، لافتا الى ان المشروع سيخدم 170ألف نسمة من ابناء المحافظة.