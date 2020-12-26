وزارة الاسكان تنجز تصاميم مشروع العراق المصغر

المستقلة/ – أنجزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تصاميم مشروع (العراق المصغر) بصفته معلما حضاريا جديدا في العاصمة سيشيد في متنزه الزوراء قرب فندق الرشيد.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية بالوزارة المهندس حسن مدب مجحم، في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، ان المشروع يعد معلما حضاريا وسياحيا وثقافيا ينفذ لاول مرة في بغداد، منوها بأنه تجري حاليا عملية تخصيص قطعة الارض الخاصة به.

وأضاف مجحم ان عملية التخصيص وصلت لمراحل متقدمة وبقيت الاجراءات التنفيذية، لافتاً إلى ان الموقع الذي سيجري اختياره سيضم مجسمات لكل المعالم الموجودة بالبلاد من خلال جمعها بمكان واحد يسمى العراق المصغر (ميني عراق) وتم الاخذ بنظر الاعتبار التجرد الزمني لحضارات وادي الرافدين واتخاذ العناصر الرئيسة التي تمثل كل حضارة وحقبتها الزمنية لاطلاع الزائر عليها في رقعة جغرافية واحدة سواء من العرب او

الاجانب.

وذكر ان التصميم اخذ بنظر الاعتبار مواقف ومداخل للحركة والدخول اضافة الى اعتماد اسلوب يجري لاول مرة من خلال بيع المقتنيات والنماذج المصغرة التي تمثل حضارة العراق، فضلا عن امكانية التقاط الزوار والسياح الصور الخاصة بالازياء التي لبسها سكان وادي الرافدين عبر عصورهم المختلفة.

كما كشف عن اعداد دراسة جدوى اقتصادية له وهو مشروع مجد سيحقق كلفة انجازه خلال اربعة اعوام، فضلا عن انه يضم برجا وسط المكان يمكن للزائر من خلاله الاطلاع على الموقع من الاعلى، مشيراً الى انه وعقب الانتهاء من تخصيص قطع الاراضي، سيحال بعدها للتنفيذ، من خلال الاستثمار كونه سيعود بوارد كبير للبلاد.