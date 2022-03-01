وزارة الاسكان تؤكد انجاز مشروع جسر المأمون الكونكريتي في الانبار

المستقلة /- اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء،انجاز مشروع انشاء جسر المأمون الكونكريتي في الانبار، ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة بنسبة انجاز بلغت نحو 93%.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة في بيان تلقت المستقلة، ان” طول الجسر مع المقتربات يبلغ 1500م، بواقع 17 فضاء، ويقع على نهر الفرات في مدينة الرمادي بمنطقة السجارية، ويعد من الجسور الحيوية والمهمة في المحافظة كونه يربطها بالطريق الدولي السريع”.

واضاف ان”انشاء الجسر سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، ومن المؤمل انجازه مطلع شهر نيسان القادم”.