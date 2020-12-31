وزارة الاتصالات : عام 2021 سيشهد تحسن شبكات الانترنيت بشكل ملحوظ

المستقلة /- أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، أنَّ خدمات الإنترنت سيشهد تحسنا خلال العام المقبل،مؤكدةتشكيل لجان رقابية على المتجاوزين على خطوط وشبكات الانترنت.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح لصحيفة الصباح وتابعته المستقلة ، ان “الانترنت سيشهد تحسناً بخدماته خلال العام المقبل، من خلال انجاز الكابل الضوئي (FTTH) الذي سيعطي مميزات خاصة للمواطن والمستهلك”.

واضاف المشهداني، ان “هناك لجاناً بدأت بمراقبة المتجاوزين على خطوط وشبكات الانترنت من قبل اصحاب الابراج والشركات”، مبيناً ان “عمليات المراقبة مستمرة وهناك رصد في مناطق الدورة ومدينة الصدر والشعلة في بغداد فضلا عن محافظات صلاح الدين والنجف الاشرف والانبار، اذ تم القبض على المتجاوزين واحالتهم للقضاء وفق قانون وزارة الاتصالات”.

وتابع، ان “عمليات الصدمة شكلت بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجيه واشراف وزير الاتصالات بالتعاون مع جهاز المخابرات والامن الوطني والبيشمركة في المناطق المجاورة للاقليم وامن الحشد”، موضحاً ان “اكثر المناطق كانت في نينوى وديالى وكركوك “.

واشار الى، ان “عمليات الصدمة استرجاعت ما يقارب الأربعة مليارات دينار شهريا كانت تهرب من سعات الانترنت واللمدات الموجودة في الكابل الضوئي وارجاعها وتقليل الهدر العام”.