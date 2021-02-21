وزارة الإعمار تؤكد ..افتتاح مشروع ماء النهروان ببغداد خلال العام الحالي

المستقلة /- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامّة، عزمها افتتاح مشروع ماء النهروان ببغداد خلال العام الحالي.

وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة نجم الحيالي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “ملاكات المديرية تمكنت بالتنسيق مع الشركة الهندية من حل الكثير من الاشكالات والمعوقات التي كانت تواجه تنفيذ مشروع ماء النهروان”.

وأشار إلى “وصول نسبة انجاز المشروع إلى 76 بالمئة، وسيتم افتتاحه خلال العام الحالي ليخدم أكثر من 300 ألف نسمة في مناطق النهروان والكرغولية وكذلك قاطع 9 نيسان، حيث تبلغ طاقته التشغيلية 4 آلاف متر مكعب في الساعة”.

وبشأن مشكلة شح الماء ايضا، قال معاون مدير ماء بغداد في أمانة العاصمة عمار هشام عبد القادر بحسب الصحيفة، أن “القطوعات التي تشهدها بعض مناطق ومحلات جانبي الكرخ والرصافة تاتي ضمن الخطة الاستباقية لصيانة شبكات الماء الصافي استعدادا لفصل الصيف”.

وأكد أن “بعض المناطق شهدت قطوعات مؤقتة مثل الثعالبة والدورة والكرادة والشعب نتيجة القيام بإزالة ترسبات الاطيان من الخزانات والانابيب الرئيسة ضمن مشروعي شرق دجلة والرصافة الكبير، ورافقها تذبذب في توليد الطاقة الكهربائية للمحطات المجهزة بالماء الصافي”.

وبين، أن “التجاوز على شبكات الماء الصافي سبب مشكلة شح الماء لبعض المناطق، خصوصا بعد تسجيل زيادة في عدد المحلات السكنية، فعلى سبيل المثال كان عدد المحلات الرسمية ضمن قطاع منطقة الشعب 34 محلة مسجلة ضمن الخارطة الادارية، لكن تمت حاليا  ملاحظة وجود 71 محلة عشوائية في المنطقة نفسها، مما ادى إلى حدوث ضغط على الشبكات لانها مصممة لطاقة معينة”.

ولفت إلى أن “الأمانة كانت قد أعلنت تسجيل ألف و203 محلة تجاوز في عموم بغداد، بينما بلغ عدد المحلات الرسمية المسجلة ضمن الخارطة الادارية للعاصمة 537 محلة رسمية”.

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