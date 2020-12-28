ورقة جديدة لمكافحة كورونا .. بريطانيا تستعين بـ”طلاب الطب” لمواجهة الفيروس

المستقلة /- حذر رئيس دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا من أن خدمات المستشفيات تشهد “ضغطا هائلا” جراء ارتفاع أعداد مرضى كورونا، في وقت أصدر فيه مسؤول الطب النفسي في البلاد نداء للحصول على التمويل “للتعامل مع التأثير العميق وطويل الأمد” للوباء على الصحة العقلية، وفقا لصحف بريطانية.

ويتلقى المسعفون الطبيون في لندن ما يقرب من 8000 مكالمة هاتفية يوميا، حيث اقترب عدد مصابي كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة من الذروة التي سجلت في أبريل الماضي، وتم وصف “يوم البوكسينغ” (Boxing Day) – يولفق في 26 ديسمبر – بأنه أحد “أكثر الأيام ازدحاما على الإطلاق” في خدمة الإسعاف في لندن.

وقبل إصدار الأرقام التي تظهر ارتفاع معدلات الحالات في تسعة من أصل 10 مناطق في إنكلترا بالأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، قالت سفرون كوردري نائبة الرئيس التنفيذي لدائرة الصحة “إننا نشهد ارتفاعا حقيقيا في الضغط على خدمات المستشفيات”.

وأضافت كوردري أن “الضغط يشمل أيضا خدمات أخرى لدائرة الصحة مثل الإسعافات على وجه الخصوص وهي تواجه ضغوطا شديدة، وكذلك خدمات الصحة المجتمعية والعقلية”.

وكانت كوردري تتحدث قبل تحذير من رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين من أن الوباء يشكل أكبر تهديد للصحة العقلية في المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الدكتور أدريان جيمس لصحيفة “الغارديان” البريطانية إن “الوباء سيكون له تأثير عميق على الصحة العقلية، ونحن بحاجة للتمويل للتعامل مع العواقب طويلة المدى للفيروس”.

وناشد مجلس الصحة التابع لدائرة الصحة الوطنية في ويلز طلاب الطب للمساعدة بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا للـ”إندبندنت”.

وأصدر مجلس الصحة بـ”جامعة كارديف وفال” نداء داعيا إلى “المساعدة من طلاب الطب أو مجموعات أخرى من الموظفين الذين دعموا سابقا المرضى للمساعدة في التنفس”.