ورشة للمرأة في الشرطة عن آليات استقبال النساء

المستقلة/- رحيم الشمري/..اقام مركز تدريب وتطوير الارامل احد منظمات المجتمع المدني، ورشة متخصصة للنساء العاملات في وزارة الداخلية الشرطة المجتمعية وحماية الاسرة والطفل ، بالشراكة مع منظمة اوكسفام الخيرية البريطانية ، ضمن مشروع دعم منظمات حقوق المراة العراقية في تنفيذ حملات السياسة والمناصرة ، وبحضور اكاديميين وصحفيين وباحثين وناشطين .

عمل المرأة بالشرطة

وقالت عضو المنظمة الناشطة المدنية تقوى سعد ، ان المركز نفذ الورشة التي ركزت على مشاكل المجتمع واليات العمل للنساء في وزارة الداخلية ضابطات ومنتسبات وموظفات ، والاستماع لاراء العناصر المشاركة خلال اداءها عملها ، وما يواجها من مصاعب والحاجة الماسة للتشريعات الحديثة ، والتداول بشأن الخطوات للمرحلة القادمة ، وايضا التركيز على الجوانب القانونية التي استعرضت من مدير قسم حماية الاسرة والطفل اللواء علي محمد محمد سالم ، وضابطات التحقيق العاملات في مراكز حماية الاسرة ، وطرق الحل والمعالجة .

وتابعت ان محاور الورشة قدمت من المحامية ورود خضير والدكتور سعد الخالدي ، ركزت على آليات استقبال الناجيات من العنف وادارة عناصر وزارة الداخلية للحالات ، ودور المحققين في وزارة الداخلية واجراءات الاحالة الطبية النفسية ، وتفعيل رقابة نظام مسار الاحالة متعدد القطاعات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني .

تاسيس المنتديات المجتمعية

وبين مستشار دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية الدكتور رسول مطلق ، ان جهود علمية واجتماعية واسرية تبذل من كوادر الوزارة ، من خلال تاسيس المنتديات المجتمعية في كافة مناطق العراق ، تلتقي اسبوعيا باي مكان ملائم بالمنطقة ومشاركة المختارين والوجوه الاجتماعية والرسمية والثقافية المعروفة ، تحاول حل كافة المشاكل الاسرية بالسياقات القانونية والاجتماعية ، كذالك وجود الارقام المجانية ٤٩٧ الخاصة بالشرطة المجتمعية و ١٣٩ لمديرية حماية الاسرة والطفل ، تتلقى مجموعة من الاتصالات والمناشدات عبر خطها الساخن بشكل يومي على مدار الساعة ، والاجابة من قبل متخصصين في تلقي المناشدات والمكالمات تتم الاستجابة الفورية والسريعة ، وايضا انتشار العناصر الراجلة في الاسواق والجامعات والمدارس والشوارع الرئيسية للتثقيف والتوعية .